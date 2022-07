1000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall in Kitzingen.

Folgendes teilt die Polizei mit: Am Montag zwischen 17 und 17.15 Uhr parkte eine Frau ihren blauen Dacia Sandero auf dem Parkplatz des Thomas Philipps-Marktes in der Max-Planck-Straße in Kitzingen. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die linke Seite des vorderen Stoßfängers touchierte und sich anschließend vom Unfallort entfernte.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.