Der ruhende und der fließende Verkehr beschäftigte die Abtswinder Gemeinderäte in ihrer Sitzung. Zum einen möchten die Gemeindevertreter, dass auf den Straßen im Ortsbereich langsamer gefahren wird und künftig an vielen Stellen Tempo 30 und auf der Hauptstraße gilt. Zum Thema Parken legte das Gremium um Bürgermeister Jürgen Schulz fest, dass in einigen Straßen das Abstellen des Autos nur noch in gekennzeichneten Flächen möglich sein soll.

Das als Versuch eingeführte Tempo 30 auf dem Stämmbauersweg, einer Umfahrung des Ortskerns, soll mitsamt der dortigen Rechts-vor-links-Regelung bleiben. Die Einschränkungen an der Gemeindestraße haben zunächst zwar einigen Bürgern nicht gefallen. Sie hätten sich aber bewährt, lautete der Tenor im Rat. „Wir haben dafür gekämpft. Es wäre absurd, wenn wir dort wieder auf 50 Km/h gingen“, meinte Ratsmitglied Heiko Därr. Das sahen seine Kollegen genauso.

Landkreis zuständig

Bei der Hauptstraße verhält es sich etwas anders, weil hier der Landkreis zuständig ist. Zu den Versuchen, auch für die gepflasterte Strecke, auf der Tempo 50 gilt, eine Reduzierung auf 30 Stundenkilometer zu erreichen, trug Bürgermeister Jürgen Schulz den Schriftverkehr dazu mit dem Landratsamtes vor. Die Behörde verwies auf ein Schreiben von 2016.

Dort hieß es, die Ortsdurchfahrt sei gut einsehbar, breit genug, auch für Fußgänger bestehe entsprechend Platz. Nur etwa drei Prozent der damals gemessenen Fahrzeuge seien zu schnell gefahren, man sehe „keine besondere Gefahrenlage“, so Bürgermeister Schulz, und keine Notwendigkeit für Tempo 30. Nur im Bereich von Schulen oder Kindergärten ließe sich laut Gesetz eine Tempo-30-Zone schaffen.

Zum Thema Lärm, den das Pflaster verursacht, müssten mindestens 70 Dezibel tagsüber und 60 Dezibel nachts vorliegen, um die Reduzierung zu rechtfertigen. Ein neues Gutachten zur Messung sei nicht nötig, weil es keine wesentlichen Änderungen gebe. Wolle die Gemeinde eines, müsse sie es selbst bezahlen, so das Amt. Festgelegt wurde, dass der Gemeinderat dennoch einen Ortstermin mit den Zuständigen vereinbaren wird.

Schmale Gassen

Ein heißes Eisen ist zudem das Konzept für parkende Fahrzeuge im Ort. Weil es in den schmalen Gassen im Ortskern immer wieder Schwierigkeiten gab, hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, dass künftig nur noch auf eigens eingezeichneten Flächen geparkt werden darf. Das Ganze soll künftig auch überwacht werden.

Zunächst wurde festgelegt, dass im Ortskern Schilder mit einem eingeschränkten Halteverbot als Zone aufgestellt werden. Als nächstes rieten die Behörden, die Gemeinde solle festlegen, wo Parkplätze eingezeichnet werden. Um sich die Situation anzuschauen, wird der Gemeinderat eine Begehung machen.

Ob das Ganze nötig sei, fragte ein Anwohner, der als Zuhörer in der Sitzung weilte. Die Gemeinde habe sich das nicht gewünscht, antwortete Bürgermeister Schulz. Es mangle jedoch einigen Bürgern an Einsicht, so dass man sich dazu gezwungen sehe.