Die Verkehrssituation in Rüdenhausen ist nach wie vor ein Thema, das die Bürger dort beschäftigt. Das wurde in der Sitzung des Gemeinderates erneut deutlich. Darin befasste sich ein Punkt mit dem Thema "Parksituation auf Seitenstreifen." So monierte Bürgermeister Gerhard Ackermann, dass die Gehsteige etwa in der Marktstraße derart von parkenden Fahrzeugen zugestellt seien, "dass eine Nutzung als Gehweg nicht mehr möglich ist."

Im Zuge der Dorferneuerung wurde in Rüdenhausen die Fahrbahnbreite der Ortsdurchfahrt an vielen Stellen eigens reduziert, um mehr und sicheren Raum für Gehwege zu schaffen. Dort sollen auch Kinderwägen oder Rollatoren entsprechend Platz haben. Außerdem erhofft sich die Gemeinde, dass die durchfahrenden Autos wegen der schmaleren Fahrbahn ihr Tempo reduzieren. Für den Ortsbereich wurde zusätzlich eine Tempo-30-Zone ausgewiesen.

Laut Polizei dürfen Autos sogar dort stehen

Doch zum einen tun sich viele Autofahrer schwer, sich an die geänderte Vorfahrt in der Ortsmitte zu gewöhnen. Zum anderen sind die neu angelegten Gehwege eben oft "trotz mehrfacher Hinweise und Aufforderungen", so Bürgermeister Ackermann, zugeparkt. Die Polizei habe ihm auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Autos dort sogar parken dürften, weil ein Gehweg mindestens einen drei Zentimeter höheren Unterschied zur Fahrbahn aufweisen müsste.

So bliebe der Kommune als eine Möglichkeit, entsprechende Park-Flächen festzulegen, "die eindeutig als solche kenntlich gemacht werden müssen", so Ackermann. Das solle man möglichst rasch angehen. Zusätzlich sind entsprechende Hinweisschilder anzubringen, hieß es.

Das Ortsoberhaupt schlug vor, die Parkflächen bereits jetzt bei einem Ortstermin festzulegen und nicht bis zum Abschluss der Dorferneuerung zu warten. Sie würden dann mit Nägeln kenntlich gemacht. Zur Überwachung stellte Ackermann in den Raum, dass die Gemeinde später der Kommunalen Verkehrsüberwachung beitrete und diese beauftrage.

Ausfahrt beim Anwesen Eckstein unübersichtlich und gefährlich

Das Ratsgremium zeigte sich zu dem Thema aufgeschlossen, Gemeinderat Jochen Schwemmer riet, einen Schilderwald zu vermeiden. Bürgermeister Ackermann will entsprechende Möglichkeiten prüfen.

Später sprach eine Zuhörerin beim Punkt Bürgerfragen die Ausfahrt beim Anwesen Eckstein auf die Marktstraße an. Diese sei sehr unübersichtlich und gefährlich, weil der sonst gegenüber aufgestellte Verkehrsspiegel weg sei, was sie nicht verstehen könne. Bürgermeister Ackermann begründete das mit den aktuellen Bauarbeiten dort. So lange diese liefen, mache es keinen Sinn, den Spiegel wieder aufzustellen. Zudem müsse er leicht versetzt werden.