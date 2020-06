Parken am Landschaftssee verboten

Der Seinsheimer Landschaftssee: ein Ort zum Erholen und Entspannen. Besonders im Sommer ist er ein beliebter Badesee. Genutzt wird das Gewässer aber nicht nur von Einheimischen; vielmehr strömen viele Auswärtige dorthin. Obwohl an der Dreschhalle in fußläufiger Entfernung viele Parkplätze zur Verfügung stehen, wird oft direkt am See geparkt. "Fast schon im See", meinen Seinsheimer.

Auch Wohnmobilisten haben das Wasser mittlerweile als reizvolle Übernachtungsmöglichkeit entdeckt. Dem Parken am See schiebt die Gemeinde nun einen Riegel vor. Seit kurzem stehen entlang des Sees und seiner Zufahrtswege Halteverbotsschilder. Genauer gesagt, die Schilder mit rotem Rand und dem roten X auf blauem Grund. Also: absolutes Halteverbot. "Die haben wir aus der Verwaltungsgemeinschaft zusammengeholt", sagt Bürgermeisterin Ruth Albrecht. Denn es gibt Vorschriften für die Aufstellung solcher Schilder, auch was den Abstand betrifft.

So stehen jetzt insgesamt 28 Schilder am See. Inklusive der Schilder, die auf den Parkplatz nahe dem Landschaftssee an der Dreschhalle hinweisen. Bis zum Wochenende sind locker 72 Stunden nach dem Aufstellen vergangen, das heißt: "Das Verbot gilt", erklärt Ruth Albrecht. Die Polizei werde auch Streife fahren und kontrollieren, sagt sie. Denn so könne es nicht weitergehen am See. Schließlich war erst kürzlich wieder alles vollgeparkt.