Panne bei Corona-Tests: Reiserückkehrerin aus Kitzingen seit Tagen infiziert - ohne es zu wissen

In Kitzingen wurden drei Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Besonders brisant: Unter den positiven Fällen befindet sich auch eine Frau, die als Reiserückkehrerin mehrere Tage auf ihr Testergebnis warten musste.

Wie der Landkreis Kitzingen mitteilt, wurde die Frau bereits am 03. August am Nürnberger Bahnhof getestet. Über das positive Testergebnis erfuhr die Frau allerdings erst jetzt. Das ist kein Einzelfall, im Gegenteil: 44.000 Reiserückkehrer, die im Ausland im Urlaub waren, mussten mehrere Tage auf ihre Ergebnisse warten. 900 von ihnen wurden positiv getestet, so auch die Frau aus Kitzingen.

Frau erfährt spät ihr Testergebnis - Quarantänezeit abgelaufen

Weil seit dem Test bereits zehn Tage vergangen sind, muss sich die Frau nicht mehr in Quarantäne begeben. Genau am heutigen Tag (13. August 2020) läuft ihre Quarantänezeit ab. Die Frau wird daher nicht mehr unter den aktiven Indexfällen aufgeführt, teilt der Landkreis Kitzingen mit. Das Gesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen.

Aktuell werden noch zwei aktive Corona-Indexfälle gemeldet. Darunter befindet sich ein weiterer Reiserückkehrer, der sich bei einer Familienfeier in einem anderen Bundesland angesteckt hatte. Unglücklicherweise hatte der Infizierte nach dieser Feier noch Urlaub innerhalb Deutschlands gemacht und konnte nicht vom Gesundheitsamt erreicht werden.

Über private Kontakte erfuhr er schließlich davon, dass er als Kontaktperson der Kategorie 1 gilt, also engen Kontakt zu einem Infizierten hatte und daher ein hohes Risiko besteht, dass er sich ebenfalls angesteckt hat. Da er zudem Symptome zeigte, ließ er sich testen - mit positivem Ergebnis. Abgesehen von seiner Familie hatte er jedoch keinen Kontakt zu weiteren Personen im Kreis Kitzingen.

Von den insgesamt 201 bestätigten Corona-Fällen in Kitzingen sind mittlerweile 196 Personen wieder gesund. Drei der Infizierten sind gestorben.

Auch in der Stadt Hof gibt es einen Reiserückkehrer, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde (Update vom 12. August 2020).