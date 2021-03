Dettelbach vor 16 Minuten

Palmweihe und Ostergruß am Hornschen Spital

Auch in der Coronazeit werden die Bewohnerinnen und Bewohner in der Dettelbacher Senioreneinrichtung Hornsches Spital mit hinein genommen in die liturgischen Feiern und Bräuche der Pfarrgemeinde. Zum Palmsonntag wurden vor dem Haupteingang im Beisein mehrerer Bewohner und Mitarbeiter die vom Dettelbacher Frauenbund mitgebrachten Palmbüschel gesegnet. Ein 100-facher Ostergruß, bei dem die Grundschulkinder eifrig mitgewirkt hatten. Außerdem wurden gehäckelte Küken mit einer kleinen Süßigkeit mit übergeben. Darüber freuen sich die Bewohner und Bewohnerinnen und Mitarbeiter und auch auf den Ostermontagsgottesdienst in der Kapelle. Im Bild zu sehen sind Erna Schmitt von der Einrichtung mit Bewohnern und Mitarbeitern Marianne Schilling und Margarethe Röschert Schmitt vom Katholischen Frauenbund und Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz bei der Segenshandlung.