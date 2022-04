Die Palmweihe im Speisesaal am Samstag vor Palmsonntag war für die Bewohnerinnen und Bewohner der Dettelbacher Senioreneinrichtung "Hornsches Spital" mehr als eine gelebte Tradition inmitten der Coronakrise. Erinnerungen an früher kamen auf, als die vom Frauenbund Dettelbach liebevoll für alle Zimmer der Einrichtung gebundenen Palmbüschel in den Zimmern verteilt, bzw. bei der Segensfeier den Anwesenden in die Hand gegeben wurden.

"Hosianna, hosianna, hosianna dem Sohne Davids!, Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!" So sangen sie, beteten und winkten mit den grünen Zweigen in der Hand. Die Bewohnerinnen und Bewohner fühlten sich hineingenommen in die liturgischen Feiern und Bräuche der Pfarrgemeinde. Diakon Kleinschnitz wies bei der Feier darauf hin, dass auf dem Kreuzweg der Gebrechlichkeit, des Alters und der auf Hilfe angewiesen seins" vieler die grünen Zweige Zeichen der Hoffnung seien. "Die Büschel stecken wir ans Kreuz in unseren Zimmern. So erinnern sie uns ein ganzes Jahr an diese Stunde", so die Anwesenden.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)