Kitzingen 13.07.2021

"Pakt zur nachhaltigen Beschaffung": Landkreis auf Platz drei

Babylätzchen, Rollcontainer, Bleistifte, Prospekte: Diese und weitere nachhaltige Produkte hat das Landratsamt 2020 bewusst gekauft, schreibt es stolz in einer Pressemitteilung, denn: Mit der für nachhaltige Produkte ausgegebenen Summe von 86 3100 Euro liege der Landkreis Kitzingen auf Platz drei von neun Landkreisen in der Europäischen Metropolregion Nürnberg, die am "Pakt zur nachhaltigen Beschaffung" beteiligt seien. Insgesamt machen 33 Städte, Landkreise und Gemeinden mit, wie es in der Mitteilung der Metropolregion Nürnberg heißt: Sie setzen im Einkauf auf soziale und ökologische Kriterien bei der Produktauswahl. Darzustellen, welche und wie viele Produkte nachhaltig beschafft werden, sei eine wichtige Maßnahme im Pakt. Erfasst wurden unter anderem Textilien, Büromaterial, Ausstattung wie IT und Büromöbel sowie Lebensmittel. Die Erfassung der Metropolregion und gemeinsame Zielsetzung sei nicht nur ein Pilotprojekt, sondern auch bundesweit einzigartig.