Marktbreit vor 19 Minuten

Paketfahrer vergisst Handbremse: Transporter rollt in Graben

Weil ein 32-jähriger Paketfahrer vergessen hat, die Handbremse anzuziehen, rollte sein Kleintransporter am Dienstagmorgen in einer abschüssigen Einfahrt in Marktbreit Richtung Obernbreiter Straße.