Bibergau vor 1 Stunde

Pakete für Rumänien

Eindringlich las sich der Aufruf von Elmar Karl für seine langjährige bestehende Rumänienhilfe: Bitte helft gerade in diesen schwierigen Zeiten, denen die nicht so viel haben. Ein weiterer Grund, dass auch in diesem Jahr viele Familie aus dem Haus für Kinder Schwalbennest in Bibergau die Weihnachtspaketaktion wieder unterstützten. Gemeinsam mit ihren Eltern packten die Kinder zuhause Spielsachen, Kuscheltiere, Kleidung und Lebensmittel zusammen. Liebevoll in Weihnachtspapier eingehüllt wurden sie in den Kindergarten mitgebracht. Und Elmar Karl ließ es sich als Bibergauer natürlich nicht nehmen wieder selbst mit seinem Bus vorzufahren, um den Kindern beim Einladen ihrer Pakete zu helfen. Auch die ein oder andere Anekdote aus seinen Rumänienbesuchen wusste er zu erzählen. Staunende Augen gab es bei den Kindern, weil der Elmar schon richtige Bären in freier Natur gesehen hat. Aber stolz waren sie vor allem darauf, dass ihre Pakete auch bei anderen Kindern für leuchtende Augen sorgen werden.