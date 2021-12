Albertshofen vor 1 Stunde

Päckchen für Rumänien

Auch in diesem Jahr nahm die Albert-Schweitzer-Grundschule Albertshofen an der Hilfsaktion „Weihnachtspakete für rumänische Kinder“ von Elmar Karl teil. Dazu packten die Schüler und Schülerinnen zahlreiche Pakete, die neben nützlichen Dingen wie Kleidung oder Drogerieartikel auch Spielzeug oder Malsachen enthielten, um Kindern aus einem der ärmsten Länder Europas eine weihnachtliche Freude zu bereiten. Seit Mitte November füllte sich der Eingangsbereich der Schule mit immer mehr Päckchen. Am Ende hatten rund 80 Prozent der Kinder schön geschmückte Präsente mitgebracht, so dass die Mitarbeiter des Bauhofs Albertshofen eine stattliche Anzahl von Kartons auf den Hof von Elmar Karl zum Weitertransport nach Rumänien liefern konnten.