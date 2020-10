Kitzingen vor 4 Stunden

Paddler säuberten zum Saisonende den Main

Seit drei Jahren endet die Paddelsaison an den Kitzinger Mainterrassen mit einer Flusssäuberungsaktion vom Stand Up Paddle Board aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch in diesem Herbst folgten fünf SUPer dem Aufruf von Mainstream SUP zur Flusssäuberung. "Nach Gummipuppen 2018, einer Straßenabsperrung 2019 war 2020 ein Einkaufswagen das negative Highlight zwischen der Schleuse und Kilometer 289", bilanzierte SUP-Trainer Daniel Nagl. Zwar finde man nur, was am Ufer hängen bleibt. Jedoch wäre nach der verstärkten Nutzung der Mainstrände im Corona-Sommer mehr als ein Einkaufwagen voll Plastikmüll, Glasflaschen etc. nicht verwunderlich gewesen. "Vielleicht auch ein positiver Nebeneffekt des Stadtschoppens direkt am Main und zusätzlicher Mülleimer", so Mitpaddler Daniel Koppe aus Albertshofen. Die Entsorgung des aus dem Fluss geborgenen Mülls übernahm auf Vermittlung durch Stadträtin Sabrina Stemplowski und Oberbürgermeister Stefan Güntner der städtische Bauhof.