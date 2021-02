Das P-Seminar „Songwriting“ am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) hat unter Leitung von Musiklehrer Gerd Semle im Januar eine CD produziert, auf der unter anderem der neue LSH-Schulsong zu finden ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Gymnasiums.

Dieser entstand noch vor der Zeit der Pandemie und wurde im Februar 2020 zur Verabschiedung des scheidenden Schulleiters Hilmar Kirch uraufgeführt. Die weitere Arbeit wurde dann erst einmal durch die Schulschließung aufgrund der Pandemie behindert. Erst nach und nach konnten die Aufnahmen und zu Beginn des neuen Schuljahrs dann das dazugehörige Video durch die Filmgruppe um den Schüler Maximilian Hertwig produziert werden.

Schon während des Distanzunterrichts im ersten Lockdown arbeitete das P-Seminar an weiteren Liedern, die dann im Herbst letzten Jahres fertiggestellt und schließlich selbst aufgenommen und abgemischt wurden. Die Produktion der fertigen CD, deren Cover ebenfalls vom Seminar gestaltet wurde, fand dann im Januar statt. Schließlich konnten die Schülerinnen und Schüler das fertige Produkt ihrer Arbeit in Händen halten. Der Titel der CD ist „Epidemic Emotions – Beyond the Creativity“ und enthält vier Songs: „Best Friends“, „Gone away“, „Emotions of Life“ und natürlich den „LSH-Schulsong“.

Das Video ist auf der Homepage der Schule zu sehen unter dem Link https://lsh-wiesentheid.de/gutes-neue-jahr-mit-dem-schulsongvideo/