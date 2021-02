Dettelbach vor 1 Stunde

Outdoor-Blasiussegen für die Bewohner des Wohnstifts

Im Anschluss an einen Seniorengottesdienst in der Pfarrkirche St. Augustin in Dettelbach überbrachten die Seniorenkreisleiterinnen als Gruß an die Bewohner des Wohnstifts sowie die Mitarbeiter ein Betthupferl in Form eines Gummibärchen- Froschkönigs. Diakon Kleinschnitz spendete vor der Seniorenresidenz Phönix Dettelbach den Blasiussegen „Bewahre alle, die im Haus wohnen und arbeiten vor Halskrankheiten und allen anderem Übel“. Zusammen mit Betthupferl bekommen die Bewohner ein Bild von der Segnung mit Texten zum Geschehen, heißt es in einer Pressemitteilung.