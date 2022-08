Volkach vor 1 Stunde

Oti Schmelzer gastiert beim 3. Volkacher Kabarett Sommer

Man kennt ihn, man liebt ihn: Oti, der Schmelzer. Der Multifunktionsfranke, vielen bekannt aus den fränkischen Kult-TV-Sendungen „Fastnacht in Franken“, „Kabarett in Franken“ oder „Närrische Weinprobe“, ist auch beim Volkacher Kabarett Sommer laut Mitteilung der Veranstalter immer ein gern gesehener Bühnengast. Am Montag, 29. August, steht Oti Schmelzer auf der Weinfestplatz-Kabarettbühne und stellt fest: „Sunn scheint schö!“ Oti erzählt „vo alles öwes" – Aktuelles, Best Of, Fränkisches, Historisches aus gefühlten hundert Jahren Bühnenerfahrung.