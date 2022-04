Wiesenbronn vor 3 Stunden

Osterwanderung der Wanderfreunde Wiesenbronn

Angenehm überrascht waren die Natur- und Wanderfreunde Wiesenbronn am Ostermontag, dass sich so viele Wanderinnen und Wanderer um 13.30 vor der Schmiede/Beschlagbrücke neben dem Rathaus eingefunden hatten. Eingeladen war zur Osterwanderung, die dieses Jahr wieder stattfinden konnte. Wohin: das war bis zuletzt geheim, denn wer weiß schon, wo der Osterhase seine Eier versteckt? Jemand gab dann doch die Richtung vor, es ging am Koboldsee vorbei bis zum Holzplatz, dann am Waldrand entlang in östliche Richtung und dann weiter auf dem W1 in den Wald. Schon hier begannen die Kinder nach Ostereiern zu suchen. Fündig wurden sie dann in der Nähe der Schutzhütte am Steinbruchweg. Der Osterhase hatte hierhin gleich die Hennen geschickt, welche jeweils ein Osterei im Nest hatten. Für jedes Kind war eine Henne mit Osterei vorhanden. Nachdem alle Kinder ihre Ostereier bei den Eltern oder Großeltern abgeliefert hatten, lud Jugendwartin Dora Stapf die Kinder zu einem Spiel ein: zu einem Eierlauf mit Löffeln. Die Kinder hatten trotz des schwierigen Geländes Spaß und als das Spiel zu Ende war, wanderten alle in Grüppchen wieder dem Ort entgegen.