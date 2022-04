Das Museum lädt von Karfreitag bis Montag zu Besichtigungen und Oster-Aktionen ein.

Auf einem „Rundgang durchs Dorf“ Mönchsondheim können die ehemaligen Gemeinde-, Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie deren historische Einrichtungen besichtigt werden. In den Gaden der denkmalgeschützten Kirchenburg zeigen Ausstellungen die Dorfentwicklung in Mainfranken, das Leben und Arbeiten der früheren Dorfbevölkerung, die Geschichte des fränkischen Weinbaus sowie von historischen Kirchenburgen. In der Dorfscheune wartet eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Geräten, anhand derer die frühere landwirtschaftliche Bearbeitung im Jahreslauf erklärt wird. Das schreibt das Kirchenburgmuseum in einer Pressemitteilung.

Die neue Sonderausstellung „Rund um die Burg“ widmet sich verschiedenen Burgen in Unterfranken und dem Alltag der Burgbewohner. Die großen und kleinen Besucher erwarten bühnenartig begehbare Aktionsräume mit zahlreichen Mitmachstationen – darunter eine mittelalterliche Schreibwerkstatt, ein Ofenkachelpuzzle und eine Vorlesestation. Außerdem können Kinder überall im Freilandmuseum Rätsel zu Osterbräuchen lösen. Für das richtige Lösungswort gibt es eine kleine Überraschung.

Wer in freier Natur wandern möchte, kann, ausgehend von der Dauerausstellung im Museum, den rund vier Kilometer langen Zeit-Wandel-Weg erkunden. Auf großformatigen Tafeln wird die historische Verbindung von "Mensch und Natur" sowie "Dorf und Flur" aufgezeigt und an Beispielen erläutert. Man erfährt Wissenswertes über die Nutzung von Wiesen, Bachlauf und Mühlen, den Acker-, Wein- und Hopfenanbau als Nahrungsquelle sowie den Steinbruch als Baustoff- und den Wald als Holzlieferant. Interessant sind auch die Informationen über das Schäfer- und Hirtenwesen oder die Flurnamen.

Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen erhält man telefonisch unter 09326-1224 oder auf www.kibu-museum.de