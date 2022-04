Volkach vor 53 Minuten

Osterleckereien

In der letzten Schulwoche vor den Osterferien versorgte das Fairtrade-Team seine Mitschülerinnen bereits fleißig mit leckerer Osterschokolade. Passend zum bevorstehenden Fest gab es auch kleine Schachteln gefüllt mit Ostereiern zu erwerben. Die Schülerinnen nutzen diese einmalige Gelegenheit, um sich mit Ostergeschenken für Freunde und Familie einzudecken. Am letzten Schultag vor den Ferien ließ es sich dann der Osterhase auch in diesem Jahr nicht nehmen, persönlich in den Klassen vorbeizuhoppeln, Leckereien aus fair-gehandeltem Kakao zu verteilen und schöne Ferien sowie frohe Ostern zu wünschen.