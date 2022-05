Wiesentheid vor 1 Stunde

Osterhasenverkauf zu Gunsten ukrainischer Kinder

Nachdem bei den Kindern und Jugendlichen des Kinder- und Jugendheim Geesdorf die Idee aufkam, anderen Kindern aus der Ukraine zu helfen, wurden kurz vor den Osterferien fleißig Osterhasen gebacken und verziert. Diese wurden am Frühlingsmarkt in Wiesentheid im Rahmen des Figurentheaters "Der Grüffelo" im Pfarrheim von einigen Kindern und Jugendlichen zusammen mit Frau Süptitz verkauft. Die Einnahmen in Höhe von 62 Euro gehen direkt an den Verein Mix for Kids e.V.