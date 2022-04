Ostern steht vor der Tür und so langsam sind die Osterhasen mit ihren Helfern in Wartestellung – auch auf vielen "Traumrunden" im Landkreis Kitzingen.

Die Wegewarte verstecken am Sonntag, 17. April, je zwei Osterhasen auf den teilnehmenden Traumrunden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Kitzingen. Auf folgenden Strecken sind der Osterhase und sein Helfer zwischen 11 und 16 Uhr unterwegs: Abtswind, Marktbreit – Obernbreit, Kitzingen – Sulzfeld, Dettelbach, Dettelbacher Dörfer, Geiselwind, Castell, Prichsenstadt, Hüttenheim – Seinsheim.

Die Teilnahme ist einfach: Pro Traumrunde sind zwei Hasen versteckt. Foto eines Hasen machen und per Privatnachricht an die Traumrunden-Facebookseite oder an die Mail-Adresse tourismus@kitzingen.de senden. Zu gewinnen gibt es Geschenke aus den teilnehmenden Orten.

Alle Informationen zur Aktion und zum Gewinnspiel findet man auch auf der Facebookseite unter Traumrunden – Wanderglück im Kitzinger Land.