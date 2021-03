Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Osterfreude für Haus für Kinder

Paul Rolecek, Inhaber der Firma igel-Max Versand, überraschte die Kindertagesstätte "Haus für Kinder" St. Elisabeth in Kitzingen mit einer Oster-Spende im Wert von mehr als 500 Euro. Kita-Leiterin Monika Maier bedankte sich im Namen der Kinder und des gesamten Teams: „Wir freuen uns immer über Spenden.“ Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei die Freude doppelt so groß. Paul Rolecek betonte, dass es seinem Unternehmen ein Anliegen sei, örtliche Einrichtungen zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kita.