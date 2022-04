Die Siedlervereinigung Kitzingen e.V. hat anlässlich des bevorstehenden Osterfestes ihren Osterbrunnen im Texasweg wieder geschmückt.

Der ursprünglich aus der Fränkischen Schweiz stammende Brauch, in der Zeit vor Ostern den öffentlichen Dorfbrunnen mit bemalten Ostereiern und anderen Verzierungen als Osterbrunnen zu schmücken, wird seit Jahren in der Kitzinger Siedlung aufrechterhalten.

Nach mündlichen Überlieferungen wird der Ursprung des Osterbrunnenschmückens zumeist um 1909 in der kleinen Gemeinde Aufseß (Fränkische Schweiz) angegeben. Der Hauptgrund für das Schmücken der Dorfquelle lag darin, den Brunnen als wasserspendenden und lebenswichtigen Bestandteil einer Gemeinde zu ehren und seine Dankbarkeit dafür zu zeigen. Denn in früheren Zeiten sicherte ein gefüllter Brunnen das Überleben vieler Menschen und Tiere und war somit ein kostbares Gut. Etwas, das nicht immer als selbstverständlich anzusehen war.

Üblicherweise werden die Osterbrunnen in den Gemeinden ab Palmsonntag geschmückt und bleiben es bis zwei Wochen nach Ostern. Der Brunnen in der Siedlung im Texasweg wurde im Jahre 2011 von der Siedlervereinigung Kitzingen e.V. gespendet und an der ursprünglichen Stelle des ursprünglichen Brunnens der Siedlung wieder errichtet, ganz in der Nähe des ersten Siedlungshauses – erbaut 1921 vom Anselm Calitz, der als der Begründer der Kitzinger Siedlung gilt.

Von: Ralf Machwart (2. Vorsitzender, Siedlervereinigung Kitzingen e.V.)