Eine gelungene Osteraktion der Referenten für Kultur & Tourismus, Walter Vierrether und Nina Grötsch, erlebten zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Samstag am österlich dekorierten Kiliansbrunnen.

18 Hoheiten des Kitzinger Hofstaat waren nicht nur am Marktplatz, sondern auch in verschiedenen Kitzinger Geschäften unterwegs, um den Besuchern eine Osterfreude zu bereiten. Ostereier, Süßigkeiten, Blumen und Kresse waren in kurzer Zeit an den Mann und die Frau gebracht. Umweltreferent Uwe G. Hartmann verteilte unterdessen Tütchen mit Kitzinger Blumensamen. Als Straßenmusikant sorgte der Mainbernheimer Wirtshaussänger Achim für die passende musikalische Untermalung.

Das Foto zeigt Tourismusreferent Walter Vierrether (links) und Bürgermeisterin Astrid Glos (rechts) sowie Umweltreferent Uwe G. Hartmann mit den Hoheiten des Kitzinger Hofstaates am Kiliansbrunnen.