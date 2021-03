Der März und das Frühjahr gilt in vielen Kommunen als klassische Zeit der Bürgerversammlungen. Dort können die Bürger ihre Anliegen direkt bei den Gemeindevertretern vorbringen, mit ihnen diskutieren, Missstände kritisieren. Das steht ihnen laut dem Gesetz auch zu. Wegen der Corona-Pandemie, bei der Ansammlungen von Menschen vermieden werden, wurden die Treffen im Vorjahr nahezu komplett ausgesetzt. Die Pandemie ist immer noch da, die Gefahr einer möglichen Ansteckung ist nicht vom Tisch. Wie wollen die Kommunen diesmal ihre Bürger informieren?

Zur rechtlichen Seite hat die Bayerische Staatsregierung erst dieser Tage eine Änderung des Kommunalrechts beschlossen, die von 17. März an gilt. Darin heißt es: „Dem Ziel, Infektionen zu vermeiden, dienen auch weitere Regelungen des Gesetzes für das Jahr 2021: Bürgerversammlungen sollen heuer nicht zwingend durchgeführt, jedoch gegebenenfalls bis Ende März 2022 nachgeholt werden müssen.“ Möglich bleiben Versammlungen, jedoch nur unter Auflagen.

Ein Raum voller Leute ist unverantwortlich

Wie sie sich verhalten sollen, um ihre Bürger am besten zu informieren, das wissen die Städte und Gemeinden aktuell nicht so recht, wie ein Blick in den Landkreis Kitzingen zeigt. Manche winken ab: „Eine Veranstaltung in einem Raum mit vielen Leuten zu machen, das halte ich für unverantwortlich“, sagt etwa Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert. Für sie ist es momentan „nicht vertretbar, Leute in größeren Rahmen zusammen zu holen".

In die gleiche Kerbe schlägt Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel. „Im Moment bin ich da sehr vorsichtig.“ Passiere etwas, sei er der Dumme, das sei ihm zu riskant. Zumal Nickel normalerweise gewöhnlich sowieso erst im Sommer und im Herbst seine Tour durch die Ortsteile macht.

Bürger im Freien versammeln

Am plausibelsten erscheint vielen die Möglichkeit, die Bürger im Freien zu versammeln. Das tat Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein im letzten Herbst im Stadtteil Obervolkach, um dabei über ein aktuelles Projekt vor Ort zu informieren. Das Wetter spielte mit, das „Open Air“ habe gut funktioniert, dank Lautsprecher, Bauzaun und guter Vorbereitung.

Der Aufwand sei recht groß gewesen, mit getrennten Ein- und Ausgängen, Abstand zwischen den Sitzplätzen, Desinfektion und so weiter. Später im November habe die Stadt zum aktuellen Thema Freibad eine Info-Zeitung als Postwurfsendung an 4000 Haushalte verteilen lassen, anstelle einer Versammlung.

Internet als letzte Option

Ins Freie zu gehen, sobald es machbar ist, sieht auch Dettelbachs Bürgermeister Matthias Bielek als derzeit beste Alternative. Generell könne er sich, wie sein Amtskollege Bäuerlein, zwar eine Bürgerversammlung übers Internet vorstellen. „Das ist aber die letzte Option, wenn es gar nicht anders geht.“

Ob und wie so etwas technisch umsetzbar wäre, darüber hat man in der Stadt Kitzingen bereits diskutiert. „Wir sind dran, eine optimale Lösung haben wir noch nicht gefunden“, sagt Pressesprecherin Claudia Biebl auf Anfrage. In Kitzingen komme das „Rathaus-TV“, bei dem OB Stefan Güntner jeweils kurz aktuelle Sachen aus den Sitzungen im Internet erläutert, ganz gut an. Biebl verweist auf den direkten Weg: Bürger könnten ihre Fragen an den Oberbürgermeister stellen. „Das ist aktuell das Beste.“

Ältere Bürger werden ausgeschlossen

Nahezu alle der befragten Bürgermeister sehen im Internet nicht das Medium für ihre Bürgerversammlungen. So gibt Ingrid Reifenscheid zu bedenken, dass eine Bürgerversammlung gerade vom Dialog lebe. Eine deutliche Meinung hat ihr Geiselwinder Kollege Ernst Nickel. „Ich will mit den Leuten vor Ort reden, nicht über Computer. Außerdem schließe ich damit viele ältere Bürger aus.“ Eine große Versammlung für alle seine 16 Gemeindeteile will Nickel möglichst auch nicht, sondern lieber in die Dörfer kommen.

In die gleiche Kerbe schlägt man in Iphofen. Auf keinen Fall eine Versammlung in Form eines Video-Podcasts, oder ähnliches, sagte Bürgermeister Dieter Lenzer kürzlich. Wenn es die Situation zulasse, wolle er statt dessen in die Stadtteile kommen. Möglich wären auch zwei Versammlungen hintereinander, am gleichen Abend, um den Andrang zu verteilen.