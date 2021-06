Stadelschwarzach vor 1 Stunde

Ortsdurchfahrt von Stadelschwarzach bleibt gesperrt

Die Sperrung der Kreisstraße KT 38, der Ortsdurchfahrt von Stadelschwarzach in Richtung Järkendorf, wird erneut bis 9. Juli verlängert, heißt es in einer Pressemitteilung des Kitzinger Landratsamts. Eine Umleitung von Stadelschwarzach über Neuses am Sand, Brünnau, Järkendorf ist eingerichtet.