"Der Zukunft Heimat geben!" Das war das Hauptthema der Online-Tagung, zu der der Bayerische Bauernverband Kitzingen seine Ortsbäuerinnen eingeladen hatte. Kreisbäuerin Anette vom Berg-Erbar konnte dazu knapp 40 Teilnehmerinnen begrüßen.

Referent war der Arnsteiner Bürgermeister Franz-Josef Sauer, der am Beispiel seines Heimatortes Binsfeld eindrucksvoll verdeutlichte, was möglich ist, wenn eine Dorfgemeinschaft zusammenhält. Über einen Zeitraum von 20 Jahren wurde der ganze Ort umgekrempelt und so ein Dorfsterben verhindert. Nahwärmenetz, Straßengestaltung, Mehrgenerationenhaus und vieles mehr wurden verwirklicht. Heute steht Binsfeld für einen modernen und familienfreundlichen Ort.

Ein weiteres Thema der Tagung war die Landfrauenarbeit in Zeiten der Corona-Pandemie. Im vergangenen Winterhalbjahr wurden unterfrankenweit zahlreiche Online-Vorträge in der Erwachsenenbildung angeboten. Die Themenfülle reichte von Ernährung, Gesundheit, Umwelt und Energie bis hin zu speziellen Themen aus der Landwirtschaft.

Die Erwachsenenbildung des Bildungswerks Unterfranken ist für jedermann zugänglich. Aktuell werden Anregungen für den kommenden Sommer - sowohl als Online- wie auch als Präsenz-Veranstaltungen - gesammelt, um ein attraktives Programm mit Unterstützung der einzelnen Ortsverbände anbieten zu können.

Zum Abschluss berichtete Geschäftsführer Wilfried Distler noch über aktuelle Themen aus der Geschäftsstellenarbeit.