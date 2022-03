Kitzingen vor 45 Minuten

Orgelmusik zur Marktzeit in St. Johannes

An den beiden Samstagen, 5. und 19. März, finden jeweils um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen die nächsten Konzerte der Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ statt. Aufgrund der aktuellen politischen Lage ist das Gebet für Frieden zentraler Gedanke der Programmgestaltung, heißt es in der Pressemitteilung. Regionalkantor Christian Stegmann spielt bei beiden Konzerten die Orgel. Am 5. März erklingen Choralbearbeitungen von Bach, Werke von Duruflé, Alain sowie eine Improvisation über den Luther-Choral „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Am 19. März spielt Stegmann unter anderem Bachs Präludium und Fuge h-Moll sowie Mendelssohns Orgelsonate über den Choral „Vater unser im Himmelreich“. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.