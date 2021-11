"Transkriptionen" – unter dieses Motto stellt der Würzburger Organist Hans-Bernhard Ruß sein Konzert auf der neuen Vleugels-Orgel in der Volkacher Pfarrkirche St. Bartholomäus. Das Konzert findet am Sonntag, 21. November, statt und beginnt um 18 Uhr.

Hans-Bernhard Ruß ist Kirchenmusiker an der Augustinerkirche Würzburg. Er studierte an der Staatlichen Musikhochschule Frankfurt am Main Kirchenmusik. Zu seinen Lehrern zählten Prof. Daniel Roth (Paris) und Prof. Martin Lücker (Frankfurt). Kurse unter anderem bei Wolfgang Seifen, Martin Baker (Westminster Cathedral London) und Thierry Escaich (Paris) rundeten seine Ausbildung ab.

An der Augustinerkirche organisiert und betreut er auch die erfolgreiche Orgelkonzertreihe mit internationalen Gästen, heißt es in der Ankündigung. Sein besonderes Interesse gilt der Orgelimprovisation sowie der Konzeptionierung thematisch schlüssiger Konzertprogramme, mit denen er regelmäßig in ganz Deutschland und im europäischen Ausland konzertiert.

In Volkach stehen dabei vor allem Werke von Johann Sebastian Bach (1685-1750) auf dem Programm. Darunter sind auch solche, die ursprünglich für Chor oder Orchester komponiert und durch Musiker wie Franz Liszt und Maurice Duruflé für die Orgel umgearbeitet (Transkriptionen) worden sind.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Es gilt die 2G-Regel.