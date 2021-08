Besonders im Altortbereich von Rödelsee bestehen Probleme mit dem ruhenden und teilweise auch mit dem fließenden Verkehr. Seit Jahren versucht die Gemeinde Rödelsee mit verschiedenen Beteiligten, Grundlagen für vernünftige Entscheidungen des Gemeinderates zu entwickeln. Jetzt beauftragte der Gemeinderat mit knapper Mehrheit das Büro Röschert mit der Erstellung eines Verkehrskonzepts.

Die Gemeinde hatte feststellen müssen, dass auch die Erkenntnisse der Verkehrsüberwachung nicht in allen Bereichen zu schlüssigen Verkehrskonzepten führten, die allein durch den Gemeinderat umgesetzt werden könnten. Es sei nun an der Zeit, ein solches Verkehrskonzept zunächst für Teilbereiche des Altorts von Rödelsee mit einem Planungsbüro unter Mitwirkung des Gemeinderates und der betroffenen Anlieger anzugehen und dann möglichst auch umzusetzen, lautet die Ansicht der Verwaltung.

Dabei sei es wichtig, in den neuralgischen Bereichen vor allem der Mainbernheimer Straße, aber auch in der Wiesenbronner-, Alten Iphöfer- und Schulstraße, Schlossstraße, Crailsheimstraße und Dorfgraben sowie in der Bachgasse Erkenntnisse zu gewinnen, um den ruhenden und fließenden Verkehr besser zu steuern. Die Wohngebiete Schlossberg beziehungsweise Schlossgrund werden zunächst nicht begutachtet.

Das Büro Röschert (Würzburg), mit dem die Gemeinde auch in vielen anderen Bereichen zusammenarbeitet, könne die planerischen Grundlagen für die Dimensionierung und Optimierung des Verkehrsnetzes erarbeiten, erläuterte Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Lussert in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ausgehend von Verkehrszählungen und schon durch die Gemeinde erfolgten Anliegerbefragungen werden die maßgebenden Verkehrsstärken ermittelt, Verkehrsprognosen erstellt und sinnvolle Verkehrsanlagen dimensioniert und beschrieben.

Das Verkehrskonzept soll die Verkehrsprobleme (Geschwindigkeit, Rechts-vor-Links, Parken auf öffentlichem Grund) untersuchen und Möglichkeiten aufzeigen, wie diese durch eine geordnete Verkehrsführung, Verkehrsberuhigung, Verkehrsregelungen, ein Parkraumkonzept sowie ergänzend durch den Ausbau von Rad- und Fußwegen behoben werden können.

Das Angebot des Ingenieur-Büros Röschert liegt bei rund 5000 Euro brutto. Der Auftrag wurde mit fünf zu vier Stimmen erteilt. Gemeinderat Markus Ostwald hatte gebeten, noch zu warten, bis über Dinge Klarheit herrsche, über die zuvor in nichtöffentlicher Sitzung diskutiert worden war.

Über die Ergebnisse der Untersuchungen des Büros wird dann wieder im Gemeinderat diskutiert. In jedem Fall würden die betroffenen Anlieger in die Entscheidungen des Gemeinderates einbezogen, versprach die Verwaltung.