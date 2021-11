Pünktlich um 19.11 Uhr eröffnete der Präsident, Dr. Rainer Müller, den diesjährigen Ordenskommers der Kitzinger Karnevalsgesellschaft. Auch unter 2G-Bedingungen folgten viele Vereinsmitglieder der Einladung und verbrachten einen geselligen Abend mit karnevalistischem Frohsinn im Keller des Kitzinger Fastnachtsmuseums. Neben vielen Ehrungen, die natürlich nicht nur die aktuelle, sondern auch die letztjährige, ausgefallene, Session mit einbezog, erfreuten sich die Besucher besonders an einem gelungenen Show-Auftritt von Alexandra und Horst Podschun. Beide verstanden es, mit ihrem stilvoll in Szene gesetzten musikalischen Potpourri aus Liedern der 1920er Jahre die versammelte Narrenschar auf das Motto der diesjährigen Session "Lasst die Lebensfreude funkeln, und uns in die goldenen 20er schunkeln" einzustimmen. Auch der vorgestellte neue Orden mit dem Relief des Kitzinger Marktplatzes und der aktuelle Fahrplan der Session fand viel Zuspruch bei den Anwesenden.

Los geht’s mit der Weinselige Narrenprobe am 4. Februar sowie am 11. Februar 2022 die Frauensitzung in der Fastnacht-Akademie und gipfelt am 28. Februar 2022 mit der Verleihung des Schlappmaulordens in der traditionellen Rosenmontagssitzung. Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen beginnt ab dem 3. Advent bei Lakota am Marktplatz.

Ehrungen im Einzelnen:

Verdienstorden des Verbandes: Ralf Schweiger – Tausendsassa mit technischem Sachverstand; langjähriger Geschäftsführer der Gesellschaft der vor Ideen sprüht.

Ehrennadel des Verbandes in Gold: Monika Henneberger - ohne die unsere Garden auf der Bühne ziemlich blass aussehen würden. Seit Jahren ist sie bei der KiKaG für Schminke und Styling der Darsteller zuständig. Jutta Weiß - Mitbegründerin der KiKaG Ladies und "die" Frau im Hintergrund, die bei allem und jederzeit hilft.

Ehrennadel des Verbandes in Silber: Claudia Schweiger – für die Gestaltung und das Design aller Grafiken und Druckerzeugnisse sowie ihrem unermüdlichen Einsatz hinter der Kamera. Tatjana Günter – Mitbegründerin der KiKaG Ladies und eine Allrounderin, die immer zur Stelle ist und jedem mit Rat und Tat zur Seite steht. Bertram Dehn – Aktives Mitglied im Präsidium, bei den 11ern und auf der Bühne der immer einen guten Rat hat und anpackt, wo Hilfe benötigt wird.

Jahresorden des Verbandes: Jean Stör – Nachwuchskraft auf den man zählen kann und der es versteht uns immer wieder zu Überraschen. Zuletzt als Krapfenbäcker und "Glühweinsommelier" zum Sessionsauftakt mit herausragendem Ergebnis.

Ehrungen des Vereins für langjährige Mitgliedschaft: Elf Jahre: Ulla Götz und Alisa Hack; 22 Jahre: Kerstin Hohm; 33 Jahre: Wolfram Beha und Kurt Schmidt; 44 Jahre: Bernhard Nägle, Hans Schardt und Heinz Herbert; 55 Jahre: Ingeborg Wucher; 66 Jahre: Kurt Braun.

Von: Bertram Dehn (Geschäftsführer, Kitzinger Karnevalsgesellschaft)