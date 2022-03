Kitzingen vor 50 Minuten

Orchesterkonzert in der Alten Synagoge

Unter dem Motto "Americana" lädt das Streichorchester der Stadt Kitzingen gemeinsam mit dem Vororchester unter der Leitung von Mary Lynn Zack an diesem Mittwoch, 30. März, um 18 Uhr in die Alte Synagoge ein. Einen schwungvollen Konzertauftakt bietet zunächst das Vororchester. In diesem üben sich junge Nachwuchsstreicher im Zusammenspiel und werden so auf den Einstieg in das große Orchester vorbereitet. Im Anschluss übernimmt dann das Streichorchester der Musikschule die weitere Programmgestaltung. Die Zuhörer dürfen sich, getreu dem Motto "Americana", auf Werke von George Gershwin, Aaron Copland, John Philip Sousa und Leroy Anderson freuen. Der Eintritt ist frei, es gelten die aktuellen Coronabestimmungen.