Eine Einführung in das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn findet am Samstag, 23. April, um 18.30 Uhr in der Verkündhalle des Rathauses Iphofen statt. Peter Buß-Hüttner gibt einen Überblick über den Inhalt des Textbuchs und dessen verschiedene Quellen und erläutert anhand von ausgewählten Tonbeispielen Haydns facettenreiche musikalische Gestaltung. Der Eintritt zu diesem Vortrag ist frei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aufgeführt wird „Die Schöpfung“ am 7. Mai um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Veit in Iphofen unter Mitwirkung von Julia Küßwetter (Sopran), Mark Adler (Tenor), David Jerusalem (Bass), Stephan Heuberger (Cembalo), dem Projektchor Iphofen und dem Schulchor des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach sowie dem Consortium Musicale Würzburg (Prof. Hertwig Zack). Die Gesamtleitung hat Christel Hüttner.

Eintrittskarten können im Vorverkauf bis zum 6. Mai in der Buchhandlung „Buchstäblich“, Kirchplatz 2, Tel.: (09323) 877980 erworben werden, Restkarten an der Abendkasse. Abendkasse und Einlass ab 18 Uhr.