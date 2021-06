Am Sonntag, 13. Juni, präsentieren Studentinnen und Studenten der Opernschule der Hochschule für Musik Würzburg um 16 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen ihren traditionellen Opernnachmittag. Da Gruppenproben aufgrund der Corona-Beschränkungen in den vergangenen Monaten nicht möglich waren, werden diesmal Opernarien verschiedener Komponisten von einzelnen Sängerinnen und Sängern mit Klavierbegleitung vorgetragen. Die Gesangstudierenden stehen vom ersten Semester an auf der Bühne und studieren Partien des Musiktheaters verschiedenster Epochen ein, heißt es in der Ankündigung.

Die musikalische Leitung hat die Würzburger Professorin Yuuko Amanuma. Das Programm dauert etwa 90 Minuten ohne Pause, moderiert wird der Opernnachmittag von Mario Gebert. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Opernschule sind willkommen.

Die Anzahl der Sitzplätze ist aufgrund der Abstandsregeln auf 100 beschränkt. Da die Inzidenz im Landkreis Kitzingen Anfang der Woche noch über dem Wert 50 lag, ist für den Besuch des Opernnachmittags ein negativer Testnachweis erforderlich, der am Eingang vorgezeigt wird. Für vollständig Geimpfte sowie für Genesene entfällt der Testnachweis.

Plätze können am Donnerstag, 10. Juni, von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 13 Uhr in der Volkshochschule mit Angabe der Kontaktdaten reserviert werden, Tel.: (09321) 92994545.