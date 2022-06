Kitzingen vor 1 Stunde

Open Air-Konzert mit der "BigKitzBand"

Am Freitag, 1. Juli, lädt der Förderverein Gartenschaugelände Kitzingen von 19 Uhr bis 21.30 Uhr erneut zu einem Open Air-Konzert mit der „BigKitzBand“ auf dem Stadtbalkon ein. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor. Die Big-Band der Städtischen Musikschule, Träger des Kulturförderpreises 2015 der Stadt Kitzingen, ist mit einem breiten Spektrum innerhalb des Jazz, von Swing-Klassikern wie „Fly me to the moon“ und „Night And Day“ über Count-Basie-Stücke wie „It’s Oh So Nice“ und „Hay Burner“ bis hin zu ausgefallenen Stücken wie „Mountain Aire“ immer die richtige Wahl. Dabei dürfen Balladen ebenso wenig fehlen wie fetzige Rhythmen des Latin Jazz. Der Eintritt ist frei.