Kitzingen vor 19 Minuten

Open Air-Konzert auf dem Stadtbalkon

Am Sonntag, 17. Juli, lädt das Streichorchester der Musikschule Kitzingen ab 19.30 Uhr zu einem Open Air-Konzert auf dem Stadtbalkon ein. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Förderverein Gartenschaugelände Kitzingen. Nach dem Motto „Pop meets Classic“ treffen Abba auf Bach, Elton John auf Edward Elger und das Orchester unter der Leitung von Mary Lynn Zack verwandelt die Gegensätze in einem Klangerlebnis, heißt es in der Einladung des Fördervereins. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Der Eintritt ist frei.