Sulzfeld vor 29 Minuten

Open-Air-Kabarett mit Maul

Christoph Maul tritt am Sonntag, 26. Juni, beim Open-Air-Kabarett von Stefan Schiebel, Inhaber des Sulzfelder Kabarettkellers auf. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Festplatz am Main, heißt es in einer Pressemitteilung des Kabarettkellers. Christoph Maul sei seit vielen Jahren eine feste Größe in der Kabarett- und Comedy-Szene und durch Auftritte in verschiedenen Fernsehsendungen und in der Disharmonie Schweinfurt bekannt. Mit seinem Programm „Mangel durch Überfluss“ bediene Maul gekonnt, humorvoll und intelligent eine Vielzahl an Themen, angefangen von der regionalen Politik, über die Landes- und Bundespolitik bis hin zu internationalen Themen. Am liebsten sei Maul jedoch der Wahnsinn des Alltags. Seien es die Probleme, die das Einkaufen in einem Supermarkt mit sich bringt, oder aber auch die Herausforderungen einer Hochzeit, während man sich gegen Fahrradfahrer wehren muss, heißt es in der Ankündigung weiter. Karten gibt es unter Tel.: (09321) 4717 oder per E-Mail an: info@kabarettkeller-sulzfeld.de