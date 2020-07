Opel Blitz mit Säge: Sennfelder Oldtimer-Lkw jetzt im Museum

Er sollte nicht einfach an einen Händler verkauft werden. Lieber schenkte Familie Martin-Birkmeyer aus Schonungen-Hausen (Lkr. Schweinfurt) ihren Oldtimer-Lastwagen dem Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim. Denn es ist nicht irgendein alter Lastwagen: sondern ein Opel Blitz - mit mobilem Sägewerk aus den 1930er Jahren.

30 Jahre, so berichtet das Museum, war Kurt Birkmeyer mit dem Blitz samt selbstgebautem Sägeaufsatz zu seinen Kunden gefahren und hatte vor Ort Brennholz in ofengerechte Stücke gesägt. Der Opel war in den späteren 1930er Jahren vom Band gelaufen. Die Blitz-Laster kamen für Sach- und Personentransporte, als Feuerwehr- und Krankenwagen und beim Militär zum Einsatz - und im Landkreis Schweinfurt als mobile Säge.

Denn der Sennfelder Christian Birkmeyer hatte seinen einen Unterhalt mit dem Zuschnitt von Bau- und Brennholz verdient. Zunächst besaß er eine mobile Bandsäge, die seine Kundschaft mit dem Schlepper zum Einsatzort ziehen musste. Um flexibler zu werden, kaufte Birkmeyer 1941 einen gebrauchten Opel Blitz und installierte auf der Ladefläche eine Bandsäge.

In den späten 1960er Jahre geriet das Fahrzeug in Brand, ein neues musste her. Christian Birkmeyers Sohn Kurt suchte wieder einen Blitz, die passende Technik für den Umbau war ja vorhanden. Fündig, so das Museum, wurde er in Würzburg: Hier war ein Berliner Pärchen auf dem Weg nach Paris mit einem Motorschaden liegengeblieben. Birkmeyer holte das zu jener Zeit bunt bemalte Fahrzeug ab, verpasste ihm einen dunklen Anstrich, baute einen Güldner-Motor ein - und die Säge wieder auf.

So sei Kurt Birkmeyer mit dem Blitz tagein, tagaus durch Sennfeld und die umliegenden Dörfer gefahren, berichtet das Fränkische Freilandmuseum. Mit seinem geselligen Wesen und dem schon damals altertümlich anmutenden Fahrzeug habe er "zum Ortsbild gehört". Als um 1980 viele Haushalte auf Zentralheizungen umgestellt hatten, die mit Öl oder Gas befeuert wurden, sei die Nachfrage nach Brennholz - und den Diensten des Säge-Lastwagens -aber spürbar gesunken.

Für Opel war der Blitz übrigens ein so erfolgreiches Modell, dass seit 1964 ein liegender Blitz das Logo der Firma ziert. Umso mehr freut sich Freilandmuseum, jetzt den Besuchern in einer Scheune der Landtechnik-Ausstellung ein Fahrzeug mit besonderer Nutzungsgeschichte präsentieren zu können. Sobald der Sennfelder Säge-Blitz restauriert ist, soll er auch bei Techniktagen oder dem Herbstfest vorgeführt werden.

Das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim hat bis 24. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Infos: https://freilandmuseum.de/