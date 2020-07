Kitzingen vor 1 Stunde

Online-Vortrag: "Grüne Klimafassaden"

Das LandSchafftEnergie Team bietet am Mittwoch, 12. August, von 14 bis 15 Uhr in Kooperation mit der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) einen Online-Vortrag mit dem Titel „Grüne Klimafassaden“ an.