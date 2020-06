Online-Vortrag für Scheidungspaare

ISUV, der Verband für Unterhalt und Familienrecht, lädt Interessierte zu einem Online-Vortrag über Scheidung ein. Mittels Vereinbarung können sich Paare kostengünstig scheiden lassen, schreibt ISUV in einer Pressemitteilung. Nahezu alle Fragen – Zugewinn, Vermögen, Hausrat, Unterhalt – lassen sich in einer Vereinbarung regeln. Der Vorteil einer Vereinbarung ist, die Betroffenen bestimmen selbst, was und wie sie Streitpunkte regeln wollen.

Mit einer vor dem Notar unterzeichneten Regelung können sich die "Ehe-maligen" dann mit einem Anwalt scheiden lassen. Was bei der Gestaltung einer Vereinbarung juristisch möglich ist, aber auch welche Grenzen zu beachten sind, wird der Notar darlegen. Im Anschluss an das Referat können Betroffene Fragen stellen

Information und Rat zum Thema gibt es online am Dienstag, 23. Juni, um 19 Uhr. Es referiert Dr. Martin Dörnhöfer, Notar. Schriftliche Anmeldung ist erforderlich beim ISUV-Kontaktstellenleiter Josef Linsler, j.linsler@isuv.de