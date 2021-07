Kitzingen vor 57 Minuten

Online-Seminar zum Thema "Plastik"

Im Rahmen der Aktionswochen der „Glorreichen 17“ lädt die BNE-Koordinierungsstelle des Landkreis Kitzingen am Donnerstag, 29. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr zu einem Online-Seminar zum Thema "Plastik? Nein danke!" ein. Plastik belastet die Umwelt, vermüllt die Gewässer, reichert sich in Lebewesen an, heißt es in der Ankündigung. Im Vortrag erklärt Referentin Maren Lohrer, Trainerin Verbraucherbildung, das Plastik-Problem und gibt Tipps zur Plastik-Vermeidung.