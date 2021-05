Im Landkreis Kitzingen gibt es viele interessante, engagierte und leidenschaftliche Künstler. Die künstlerische Vielfalt im Kitzinger Land wurde bisher aber noch nicht in der Gänze präsentiert. Dies soll nun nachgeholt werden. Mit einem Künstlerportal will der Landkreis die Künstler der verschiedenen Kunstrichtungen in den Mittelpunkt stellen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt.

„Wir sprechen alle Künstler an, aus dem Bereich der bildenden, der angewandten und der darstellenden Künste,“ wird Simone Göbel vom Regionalmanagement, die das Projekt betreut, zitiert und die auch einen Überblick gibt: „Interessierte Künstler können sich auf der neuen Plattform mit Portraitbild, Bildern ihrer Werke und auch Kurzfilmen vorstellen. Einfach das Formular auf der Internetseite herunterladen und das Material senden.“ Die Präsentationsplattform wird online gestellt, sobald ein gewisser Grundstock an Künstlern zusammengekommen ist. „Aktuell liegen schon erste Rückmeldungen vor“, gibt Göbel einen Einblick.

Projekt wird gefördert

Das Projekt, das die kulturelle Vielfalt sichtbar machen möchte, wird gefördert über einen Antrag des Regionalmanagements beim Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Das Künstlerportal ist eingebettet in das Handlungsfeld „Regionale Identität“. Das positive Feedback aus dem Ministerium freut Landrätin Tamara Bischof. Sie zeigt sich laut Mitteilung begeistert von der spielerisch aufgebauten Internetseite mit rotierenden Kacheln und Suchfunktion. „Der Zugang zu den Künstlern und Kulturschaffenden wird so erleichtert“, so Bischof und betont, dass durch die Kulturzeichen das Bewusstsein für das kulturelle und künstlerische Schaffen in der Region gewachsen sei.

Mit der neuen Plattform soll ein digitaler Raum entstehen, der die Künstler im Landkreis dauerhaft präsentiert. Vor allem in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig Online-Angebote sind. Hier will der Landkreis unterstützen und dauerhaft diese Plattform schaffen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Besucher der Plattform können sich die Künstler nach den unterschiedlichen Kunstrichtungen wie Malerei, Bildhauerei, Grafik, Objektkunst, Theater, Musik und Tanz auswählen. Informationen zum jeweiligen Künstler sowie die Verlinkung zur Internetseite runden den Überblick ab.

Künstler, die sich auf der Plattform zeigen möchten, können das Teilnahmeformular unter www.kitzinger-land.de/kunst-kultur oder https://www.kitzinger-land.de/kuenstlerportal/ herunterladen. Bei Fragen steht Regionalmanagerin Simone Göbel unter simone.goebel@kitzingen.de zur Verfügung.