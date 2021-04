Kitzingen vor 1 Stunde

Online-Kurse für Eltern mit Kleinkindern

Das Netzwerk „Junge Eltern/Familie“ hat ein Kursangebot für Familien mit Kindern im Landkreis Kitzingen entwickelt, das dabei helfen soll, gesundes Essen und körperliche Aktivitäten ganz leicht in den Alltag mit Kindern einzubauen, heißt es in einer Pressemitteilung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen. Die Referenten geben Antworten, Tipps und Anregungen für den Familienalltag in Theorie und Praxis. Derzeit werden nur Online-Kurse angeboten.