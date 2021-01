Kitzingen vor 1 Stunde

Online-Kurse für Eltern mit Kleinkindern

Kinder lernen von ihren Eltern. Sie schauen sich ab, was, wie und wo die Eltern essen. Sie beobachten ebenso, wie und wo sich Eltern bewegen. Im Familienalltag gehören daher Ernährung und Bewegung zusammen, schreibt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen in einer Pressemitteilung. Neue Online-Kurse des Netzwerks Junge Eltern/Familien unterstützten Mamas, Papas, Omas, Opas und Tageseltern dabei, gesundes Essen und körperliche Aktivitäten ganz leicht in den Alltag mit Kindern einzubauen. Die Eltern können mit ihren Kindern zu Hause bleiben, sie haben Kontakt mit den Referenten, stellen Fragen, diskutieren Probleme, sehen auch die anderen Eltern.