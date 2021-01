Kinder lernen von ihren Eltern. Sie schauen sich ab, was, wie und wo die Eltern essen. Sie beobachten ebenso, wie und wo sich Eltern bewegen. Im Familienalltag gehören daher Ernährung und Bewegung zusammen. Bereits die Kleinsten lernen durch das eigene Tun.

Das Netzwerk „Junge Eltern/Familie“ hat ein Kursangebot für Familien mit Kindern im Landkreis Kitzingen entwickelt, das dabei helfen soll, gesundes Essen und körperliche Aktivitäten ganz leicht in den Alltag mit Kindern einzubauen, heißt es in einer Pressemitteilung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen. Die Referenten geben Antworten, Tipps und Anregungen für den Familienalltag in Theorie und Praxis. Derzeit werden nur Online-Kurse angeboten.

Die Online-Kurse

• „Babys erster Brei“ – zweiteiliges Seminar für Eltern/Familien mit Babys im ersten Lebensjahr am Mittwoch, 13. Januar, von 9.30 bis 11 Uhr, und 20. Januar, von 14.30 bis 16 Uhr.

• „Leckeres für die Kita-Box" am Samstag, 16. Januar, von 10 bis 11.15 Uhr.

Alle Angebote sind kostenfrei, Anmeldung für die Online-Kurse unter www.aelf-kt.bayern.de/ernaehrung, per E-Mail an: poststelle@aelf-kt.bayern.de oder unter Tel.. (09321) 30090. Weitere Termine sind zu finden unter www.aelf-kt.bayern.de/ernaehrung