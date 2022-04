Kitzingen vor 2 Stunden

Online-Diskussion mit Thomas Erndl

Zu einer Online-Diskussion "Russlands Krieg in der Ukraine" mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages Thomas Erndl lädt die CSU-Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber an Donnerstag, 28. April, ein. Beginn ist um 19 Uhr online per Webex-Videokonferenz. Dies teilt das Wahlkreisbüro Schweinfurt-Kitzingen mit.