Kitzingen vor 4 Minuten

Oldtimer und 1156 Euro für das Kinderhaus Marktbreit

Bereits um 9 Uhr trafen die ersten Gäste und Oldtimer bei Iglhaut ein und noch bis weit in die Nachmittagsstunden verweilten die letzten Besucher. In diesem Jahr führte die beliebte Oldtimerrallye Marienberg Classic des ADAC Ortsclub Würzburg e.V. in das Mercedes-Benz Autohaus Iglhaut in Kitzingen. Hier absolvierten die Oldies den legendären "Le Mans Start". Innerhalb von 35 Sekunden musste der Fahrer zu seinem Fahrzeug laufen und eine vordefinierte Strecke fahren. Für das Unter- oder Überschreiten der Zeitvorgabe wurden Strafpunkte vergeben. Der Fahrer mit der besten Zeit gewann die Wertungsprüfung. Über 150 Young- und Oldtimer waren im Laufe des Tages zu bewundern. Michael Iglhaut und Beifahrer Sebastiano Di Camillo traten im Mercedes-Benz 450 SLC "Rallye" an, ein Azubi- und Herzensprojekt des Autohauses. Auch ein Team von Radio Charivari war unter den Teilnehmern, Monique Marten und André Kessler aus "Guten Morgen Mainfranken" starteten mit 70 Diesel-PS im Golf 2 GTD aus 1989.