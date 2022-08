Brück 16.08.2022

Oldtimer-Parade beim Gartenfest

Nach zwei Jahren Coronabedingter Unterbrechung fand in Brück im Rahmen des Gartenfestes wieder ein Oldtimer-Traktoren-Treffen statt. Stolze 141 Traktoren konnten von den zahlreichen Besuchern begutachtet und in Augenschein genommen werden. Ältester Teilnehmer und ein echter Hingucker war ein Hanomag aus dem Jahre 1939. Außerdem konnten die Besucher ein mobiles Sägewerk live im Einsatz erleben. Das nächste Treffen ist wieder in zwei Jahren geplant.