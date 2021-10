Kitzingen vor 22 Minuten

Ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Am Sonntag um 18.50 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter am Bleichwasen in Kitzingen einen 39-jährigen Fahrer eines Elektro-Scooters. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass am Elektroroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Es bestand hierfür auch kein Versicherungsvertrag, heißt es im Polizeibericht. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes ermittelt.