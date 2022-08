Wiesenbronn aktualisiert vor 46 Minuten

Ohne Helm unterwegs: 22-Jähriger gibt bei Kontrolle zu, Marihuana in seiner Wohnung zu haben

Eine Streife der Kitzinger Polizei hat am Mittwoch gegen 21.20 Uhr in Wiesenbronn in der Koboldstraße einen 22-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer kontrolliert, da dieser ohne Helm fuhr. Bei der Kontrolle gab der Mann an, in seiner Wohnung eine kleine Menge Marihuana zu haben. In seiner Wohnung fanden und beschlagnahmten die Beamten 4,3 Gramm Marihuana. Den Zweiradfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.