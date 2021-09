Kitzingen vor 1 Stunde

Ohne gültige Fahrerlaubnis Auto gefahren

Am Mittwoch um 17.36 Uhr kontrollierten Polizeibeamte im Marshall-Heights-Ring in Kitzingen einen 39-jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung des Führerscheins stellten die Beamten fest, dass die ausländische Fahrerlaubnis des seit über zweieinhalb Jahren in Deutschland wohnenden Fahrers noch nicht umgeschrieben wurde. Dies hatte zur Folge, dass sie ihre Gültigkeit verloren hatte. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.